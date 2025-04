José Castelo Branco levantou recentemente rumores de que Abel Dias não gosta da sua pessoa por divergências do passado. Segundo o socialite, o jornalista planeava casar-se com Betty Grafstein mas esta acabou por escolhê-lo a ele para dar o nó.

Em declarações ao programa 'V+ Fama', Abel Dias respondeu aos rumores assegurando que estes não correspondem à verdade.

"Eramos amigos íntimos, mas casar-me não estava nos meus planos", começou por referir.

"Que ela me pediu para ir viver para Sintra, sim, pediu. Mas essa história do casamento foi mais uma invenção do José Castelo Branco", completou a respeito do tema.

