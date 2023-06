José Castelo Branco voltou esta quinta-feira, dia 1 de junho, ao Instagram para atualizar o estado de saúde da companheira, Betty Grafstein.

A designer de joias encontra-se internada no hospital Lennox Hill, em Nova Iorque, e de acordo com as novas revelações do 'conde' irá receber um pacemaker.

"Rezem muito pela Lady Betty, que ela vai levar um pacemaker no coração. Têm sido muitas dores de cabeça e o coração dela não está a aguentar", começou por explicar José.

O socialite disse ainda que os "problemas da casa de Sintra", na qual tem sido impedido de entrar após se ter envolvido num projeto com Pedro Pico, ex-concorrente do 'Big Brother Famosos', têm afetado o estado de saúde de Betty.

Ontem, José Castelo Branco já havia pedido orações pela companheira, revelando que a mesma se encontrava a fazer exames médicos.

Vale lembrar que Betty, de 94 anos, já havia estado internada em janeiro deste ano.

