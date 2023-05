Os 94 anos de Betty Grafstein requerem muita cautela e preocupação. José Castelo Branco, como tem sido hábito, acompanha de perto o estado de saúde da mulher e esta terça-feira, dia 30 de maio, recorreu às redes sociais para pedir aos fãs que rezassem pela designer de joias.

"Meus amores, rezem todos pela lady Betty. Vou agora mais uma vez ter com ela, ela está a fazer exames no hospital Lennox Hill, em Nova Iorque. Portanto, peço­-vos as vossas orações. Começou o verão e espero que ela recupere muito rápido", conta José numa nova partilha.

Vale lembrar que Betty Grafstein esteve também internada em janeiro deste ano.

