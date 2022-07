Luís Franco também marcou presença no encontro de concorrentes que finalizou a 3.ª temporada de 'Casados à Primeira Vista'.

O participante do reality show assumiu que reatou a relação com a ex-namorada mas negou que tenha sido com ela que trocou mensagens durante a experiência, algo de que foi acusado pela então companheira Laura Quintas.

A ex-mulher de Luís, sorridente, mostrou-se bem resolvida com os acontecimentos. "Dizer adeus, agradecer e seguir em frente que atrás vem gente", atirou.

