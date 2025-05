Sem dúvida que um dos concorrentes mais polémicos da atual edição do programa 'Casados à Primeira Vista' tem sido Hugo. Desde que deu o nó com Raquel que os problemas entre o casal têm vindo a repetir-se e a verdade é que parece não haver solução à vista.

No encontro com os especialistas, Hugo notou: "Consigo viver com a Raquel se não houver um pensamento de relação, porque como relação, com as situações que já se passaram e não deveriam acontecer (…) [como] faltas de respeito, faltas de educação".

Contudo, para Raquel também foram várias as situações em que o marido agiu mal, tendo este chegado mesmo a colocar em causa a sua orientação sexual numa conversa com os padrinhos.

Não ficando indiferente à postura de Hugo, que não assumiu a responsabilidade por nenhum dos problemas entre ambos, Nelson - que entrou recentemente para o programa - mostrou-se indignado.

"Isto não é estratégia nenhuma, só se está a queimar todo. Homem não faz isto. Homem erra e assume", atirou.

