David Maurício marcou presença no programa 'Goucha' de segunda-feira, 27 de janeiro. Ocasião na qual, pela primeira vez, revelou o que fez reatar a relação com a ex-namorada que no passado acusou de o ter agredido.

O ex-concorrente de 'Desafio Final' reatou com a mãe da filha depois de terminar o namoro com Daniela Ventura. Decisão que apanhou todos de surpresa, já que David tinha referido anteriormente que tinha uma relação tóxica com a mãe da filha e chegou a referir ter sido agredido pela mulher.

"Não entendo e gostaria que me explicasse, como é que se volta para alguém com quem se teve uma relação tóxica e, segundo aquilo que me confidenciou na primeira conversa, chegou a ser agredido", atirou Goucha em busca de uma resposta.

"Como estava mal com ela e estava magoado, apresentei a minha versão das coisas, só que numa história há sempre dois lados", respondeu o convidado, assumindo que também teve atitudes erradas com a agora companheira.

"Também estive muito mal, não estive bem em muitas ocasiões. Ter sido pai cedo mexeu comigo", assumiu.

David conta que o casal conseguiu agora chegar "a um ponto de equilíbrio", tendo percebido que ainda existiam sentimentos entre ambos.

Veja aqui as declarações completas.

