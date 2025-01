Rita Almeida foi expulsa do 'Secret Story - Desafio Final' na noite de segunda-feira, 27 de janeiro. A decisão caiu que nem uma bomba no jogo, tendo sido tomada por Vânia Sá e Miguel Vicente.

Perante as lágrimas de Rita Almeida, que ficou devastada com a notícia de que tinha de deixar o reality show, Sandrina Pratas disponibilizou-se de imediato a trocar de lugar com a colega.

"Quero dar o meu lugar à Rita", disse Sandrina, que viu a sua 'proposta' ser negada.

"A Vânia e o Miguel consideram que a Sandrina é importante na casa, mesmo que em algum momento a Sandrina se sinta menos relevante neste que é um jogo da vida real", explicou a Voz.

Veja aqui como tudo aconteceu.

Leia Também: "Não tenho problemas. Se arranjar trabalho nem que seja num café, vou"