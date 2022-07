A 3.ª edição de 'Casados à Primeira Vista' chegou ao fim este domingo, dia 10 de julho. Já na parte final do encontro com os concorrentes, João Pires revelou uma conversa surpreendente que teve com Laura Quintas, uma outra concorrente do reality show.

"A Laura foi aos apartamentos, porque já estava fora [do programa], e [perguntou-me] se eu queria ficar com ela no programa", contou.

Laura Quintas, em resposta, garantiu que João Pires "não é boa rés" e que não o "queria nem oferecido".

Ainda durante a gala, o casal Dulce Pimenta e João Pires voltou a protagonizar um momento de tensão.

"O João é uma pessoa agressiva. Agressivo com as palavras, com os gestos", disse Dulce, deixando o ex-marido incomodado com as acusações.

A concorrente contou ainda que foi contactada por uma ex-namorada de João, que lhe contou que este se aproveitou dela financeiramente.

Leia Também: Dina acusa produção de Casados: "Colocaram em causa a minha integridade"