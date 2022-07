Dina Guedes foi a única participante ausente no encontro que marcou o derradeiro episódio da terceira temporada de 'Casados à Primeira Vista'. Ao mesmo tempo que na SIC ia para o ar esta última emissão, a educadora de infância resolveu nas redes sociais partilhar um texto emotivo no qual se manifesta contra a produção do formato.

Dina recusa adjetivar a experiência social que viveu em 'Casados' por não estar "em condições de o fazer", mas quebra o silêncio sobre os maus momentos que viveu durante e após a lua de mel, em Cabo Verde, onde foi traída pelo homem com quem casou - Tiago Jaqueta.

"Não me vou alongar sobre as circunstâncias que ditaram a minha saída da experiência. Devo, porém, por imperativo de consciência, esclarecer circunstâncias que considero importantes serem do conhecimento público. Sem rodeios: senti-me limitada na minha capacidade de autodeterminação, na minha liberdade de movimento, durante a 'lua de mel'. Concretamente, quando comecei a ter uma desconfiança relativamente ao que se passava entre o meu, então, companheiro e uma terceira pessoa, decidi alertar a produção sobre essa situação", conta, fazendo em seguida um conjunto de sérias acusações dirigidas à produção do programa.

"Para além de não me darem credibilidade - aliás colocaram em causa a minha integridade moral - não me facultaram o meu passaporte quando pretendia regressar a Portugal. Senti que os interesses da produção eram meramente comerciais, sendo eu um mero objeto para alcançar esse fim. Depois de pressionada, decidi regressar ao programa. Regressei porque ao contrário da produção do programa, eu não sabia da traição", esclarece.

Dina garante nunca ter entrado na experiência em busca de mediatismo e lamenta, profundamente, "que a produção do programa e todos os especialistas nunca tenham demonstrado qualquer empatia pela situação", nem "qualquer preocupação" com o seu "estado psíquico" e pelas "circunstâncias" em que abandonou o programa.

Quanto ao facto de ter faltado à última gala, Dina admite: "Sim, não compareci porque não estava em condições psicológicas. Considerei-me, durante o programa, humilhada. Não obstante, como se fosse uma birra minha, a produção exigiu-me um atestado médico para assim justificar a minha ausência daquela gala".

Por fim, assegurando que continua a acreditar no amor, a antiga participante de 'Casados' agradece o apoio prestado pelas amigas que fez durante a sua permanência no programa.

"Sempre considerei, porém, que não alcançado o amor, lograria, pelo menos, formar uma amizade. Esse objetivo foi alcançado. Doina, Dulce Pimenta, Laura Quintas e Ruth, minhas queridas, muito obrigada pelo vosso apoio, pela vossa compreensão, pelo carinho. São , sem dúvida, o melhor que o programa me deu", termina.

