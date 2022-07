Bruno Santos e Ruth, antigos participantes de 'Casados à Primeira Vista', levantaram na noite de quarta-feira, 6 de julho, a suspeita de que podem estar à espera do primeiro filho em comum.

O empresário partilhou na rede social Instagram uma fotografia onde surge ao lado da filha, fruto de uma anterior relação, e da esposa e na legenda declarou:

"Viemos comemorar… E agora o quê. Muita felicidade. Mesmo muita... Felicidade a quadruplicar. Felicidade ao rubro".

As palavras do antigo participante do programa da SIC deram origem a vários comentários de fãs entusiasmados com a possibilidade de estar um bebé a caminho.

Em resposta à especulação, Bruno atirou apenas: "Quadruplicar porque está cá o Uicaã Lima [participante de 'Casados']".

