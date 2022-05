Luís Franco, antigo participante de 'Casados à Primeira Vista', estará em destaque no programa 'Júlia' de quinta-feira. O coach de relacionamentos foi entrevistado pela apresentadora, numa conversa franca onde fez um balanço da sua participação no programa da SIC e não poupou nas críticas à agora ex-mulher.

"Gosta tanto da minha mãe que nunca mais lhe disse nada. Acho que não foi genuíno", acusa Luís num teaser da entrevista, divulgado nas redes sociais de Júlia Pinheiro.

O antigo participante de 'Casados' explica que "tudo" correu mal na relação com Laura e afirma que esta não sabe lidar com críticas e reparos.

Luís responde ainda à polémica levantada sobre a forma alegadamente grosseira como fala com a mãe. "Todos os meus amigos ralham com a mãe, todos. Claro, não se ralha com a mãe em frente à televisão", defende, reagindo assim aos comentários negativos que recebeu da ex-mulher e de muitos espetadores do programa.

"Eu sou mãe e não gastava que ralhassem comigo, mas pronto", respondeu Júlia Pinheiro, perante as declarações do seu convidado.

Luís Franco e Laura Quintas, recorde-se, abandonaram o programa 'Casados à Primeira Vista' no último domingo. O casal decidiu terminar o casamento e seguir caminhos separados.

