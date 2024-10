Mariana, uma das participantes do programa 'Casados à Primeira Vista', falou do fim do relacionamento com Élson, que conheceu no formato da SIC.

Numa entrevista que deu a Júlia Pinheiro na tarde desta sexta-feira, dia 4 de outubro, a jovem explicou que apesar de no início ter havido uma entrega total de ambas as partes, a verdade é que acabou por perceber que ela e o ex-companheiro partilhavam pontos de vistas muito diferentes.

"Do meio para o fim já começamos a ter aquelas desavenças… Foi nessa altura que percebemos que acabamos por perder um pouco da cumplicidade, estávamos muito focados em nós próprios e nos nosso projetos", realça.

"Começamos com muita entrega, muita paixão, mas (…) fomos vendo que temos pontos de vista muito diferentes sobre algumas coisas, os valores e ideias continuam iguais - temos a mesma educação, partilhamos os mesmos princípios - mas percebemos que somos muito diferentes", explica.

Mariana admite que um dos pontos de colisão foi o facto de no início ter visto Élson a querer ir viver com ela e mais tarde a perceber que estava dividido entre esta e a família.

"Acho que o mais importante foi termos tido a maturidade que tivemos. Mais vale pôr um fim na relação e manter o respeito", completa.