Depois de uma semana de reflexão, Laura Quintas e Luís Franco decidiram colocar um ponto final no casamento. O ex-casal anunciou a sua saída da experiência na cerimónia de compromisso deste domingo, 8 de maio.

No jantar que reúne os casais, a mãe de Bruna Quintas aproveitou para se despedir do grupo com um recado sobre a sua participação.

"Não me apetece nem olhar para o Luís. Respeito, quero que tenha a maior sorte do mundo, eu quero estar na minha 'vibe' com quem quero estar. Não quero estar com o Luís", atirou.

Laura recusou-se a olhar e falar diretamente com Luís, tendo-o inclusive tratado por "senhor" em vez do nome. A concorrente acusou ainda o ex-parceiro de "enfiar a cabeça na areia" para evitar confrontos.

"Eu levo a vida para a guerra. Se vim para a guerra é para a guerra que eu estou. Lá fora tenho a vida toda pela frente. Tenho 50 anos, sou nova, quero divertir-me, quero dançar, quero ter alguém ao meu lado que diga: 'É tão bom estar ao teu lado. Faço amor contigo aqui e ali. Estou-me a c**** para o que as pessoas pensam", acrescentou.

Na presença dos especialistas, Laura frisou que a companhia de Luís "não lhe faz bem, nem lhe faz mal" e que "não consegue confiar nele".

O coach, por sua vez, preferiu ser menos contido nas palavras. Ainda assim, elogiou Laura, afirmando que vai lembrá-la "para o resto da vida" pela sua faceta divertida e que estaria disposto a desenvolver uma amizade com esta.

