Flávio Teixeira do 'Casados à Primeira Vista' fez uma publicação na sua página de Instagram onde pediu o fim de "comentários ofensivos" a Alexandra Pedro, com quem partilhou esta experiência do programa da SIC.

"A perfeição não existe. No dia 8 de abril tive o privilégio de entrar nesta experiência única que foi o 'Casados à Primeira Vista'. Casei com a Alexandra, e se esse mesmo casamento fosse hoje voltaria a casar, e com a Alexandra. Na vida todos nós temos problemas, dias bons, dias menos bons e até dias maus. A verdade é que esta cerimónia só se realizou porque ambos dissemos sim. Quero também dizer que aprendi muito com a Alexandra, que tive uma evolução pessoal muito grande, que ambos vivemos experiências únicas que jamais irão ser esquecidas", começou por escrever.

"O futuro é e sempre será uma incógnita, no entanto, quero expressar a minha tristeza pela forma como as pessoas são maldosas, como conseguem fazer comentários tão ofensivos sobre alguém que não conhecem pessoalmente. A Alexandra como o Flávio como o João ou a Maria têm as suas personalidades e os seus feitios, têm as suas famílias e os seus amigos. Fico muito triste com vários comentários que eu próprio tenho recebido sobre a Alexandra. Peço que não o façam porque todos nós temos telhados de vidro", destacou.

"Pratiquem o bem sejam felizes e não magoem o próximo. O mundo já está mais que machucado. Não o façam com as pessoas... Mais amor. Alexandra, estarei sempre aqui para tudo o que precisares", rematou.

Por sua vez, Alexandra Pedro também reagiu através de uma mensagem que partilhou na sua página de Instagram.

"Flávio Teixeira. O mais triste do mundo são pessoas que não conseguem viver em paz e olhar para as suas próprias vidas, sem criticar e mal falar do vizinho do lado e olhar com prazer para a felicidade humana. Vivemos uma experiência fabulosa, uma experiência de autoconhecimento pessoal e enquanto casal incrível. Só quem vive aquela experiência consegue entender, perceber e sentir. Fomos o casal da experiência com mais desafios e que foram notórios logo no dia do nosso casamento. Fizemos o nosso caminho com muitas dificuldades, perante todas as nossas diferenças. Ajudamo-nos mutuamente e juntos crescemos", começou por escrever.

"Ficamos sujeitos a terceiros, após a estreia do programa e a partir daí fomos invadidos por comentários e mensagens para eu te abandonar e, mais tarde, para tu me abandonares. Naquela altura, só diziam que nada tínhamos haver um com o outro e que não percebiam o porquê de nos terem casado. Incrível, num programa de amor as pessoas já pretendiam separação, ódio e até apostas fizeram em relação às nossas vidas e quanto tempo estaríamos juntos", revelou.

"Sofreste de bullying na internet e foram maldosos, e sim, tu sabes que fui eu que estive sempre ao teu lado. Essas pessoas invadiram a nossa vida com mentiras e acham que sabem de tudo quando na realidade nada sabem. Independentemente do que diziam, arriscamos e continuamos a avançar e a construir. Tiveste sempre o meu apoio, o meu respeito e uma palavra de conforto, tanto em 'off' como em 'on', só não passou no programa", destacou.

"A ansiedade, infelizmente, levou a melhor por várias vezes, e por ser algo íntimo e privado, a maioria das vezes essas imagens não passaram. Sei o que passaste, e passamos juntos, porque ambos sofremos, mas estive sempre ao teu lado e nunca coloquei em questão abandonar-te. Quando coloquei sair na experiência foi porque me pediste, mas juntos ultrapassamos mais uma vez a ansiedade. Existiu sempre uma preocupação e pedido da minha parte para a terapia, que também já fiz e muitas pessoas deveriam fazer", acrescentou.

"Existem coisas só nossas e que só nós é que sabemos. A experiência desgastou-nos, roubou-nos brilho, energia e até a boa disposição. Afinal, não é uma telenovela mas sim as nossas vidas reais", pode ainda ler-se na publicação de Alexandra.

