Ao contrário do que foi divulgado, a herdeira do trono de Espanha não receberá uma contribuição mensal à semelhança do que acontece com os alunos da Academia Militar.

A casa real espanhola fez um desmentido relativamente à formação militar que a princesa Leonor fará na Academia General de Zaragoza. Informações reveladas davam conta que a filha mais velha do rei Felipe VI e da rainha Letizia receberia um montante mensal para frequentar a instituição. No entanto, e apesar de estar sujeita às mesmas condições que os restantes alunos, a princesa não receberá uma recompensa monetária, uma vez que tal está apenas reservado para profissionais, o que não é o seu caso. Segundo a revista Hola!, os alunos da Academia Militar têm em média direito a um contributo mensal de 417,67 euros, valor que aumenta à medida que vão subindo de posição. Leia Também: Princesa Leonor de Espanha inicia treino militar em setembro