Alberto e Charlene do Mónaco parecem empenhados em afastar os rumores de uma possível rotura. Depois de a princesa ter deixado de aparecer ao lado da restante família Grimaldi nos atos oficiais do Principado este mês, a imprensa voltou a especular sobre se tudo estaria bem com o casamento dos príncipes.

Na manhã desta quinta-feira, dia 20, a Casa Real usou as redes sociais para partilhar fotografias de um evento a que o casal assistiu na passada terça-feira, quando estiveram juntos a ver o filme 'Mandela: Long Walk to Freedom', onde contaram com a presença de uma das filhas do antigo presidente sul africano, Zenani Mandela-Dlamini.

À noite, as redes sociais do Palácio do Príncipe voltaram a ser usadas, desta vez para a publicação de uma fotografia na qual Alberto e Charlene aparecem sentados à mesa, lado a lado. "Ontem à noite, Suas Altezas Sereníssimas, O Príncipe Alberto e a Princesa Charlene participaram no tradicional jantar à luz de velas organizado pela Câmara do Mónaco", pode ler-se na legenda.