Estávamos a 17 de julho de 2020. Cristina Ferreira fazia parar o país com a saída da SIC, onde esteve quase um ano para regressar à TVI.

A transferência inesperada obrigou Daniel Oliveira a reajustar os planos e a encontrar uma solução para o 'Programa da Cristina', que passava a deixar de fazer sentido.

Chamados de urgência, Diana Chaves e João Baião tiveram apenas um fim de semana para se habituarem à ideia de que seriam eles a assumir as manhãs da estação de Paço de Arcos.

Assim, apenas três dias depois do fim do programa criado por Cristina Ferreira na SIC, nascia o 'Casa Feliz'. No mesmo cenário do formato antecessor mas com alguns pormenores decorativos a marcar a diferença, aquilo que parecia apenas uma solução temporária tornou-se uma grande segurança para a SIC.

A liderança nas audiências manteve-se e, por várias vezes, chegou até a 'envergonhar' os concorrentes pela diferença do número de espectadores.

Agora, a 20 de julho de 2022, Diana Chaves e João Baião têm todos os motivos do mundo para sorrirem. Precisamente de sorriso no rosto, ambos iniciaram o programa desta quarta-feira, onde vão comemorar durante toda a manhã os dois anos de emissões.

Logo no início da manhã, Daniel Oliveira publicou uma fotografia ao lado dos dois apresentadores e celebrou o 2.º aniversário do formato. O sorriso demonstrado pelo diretor de programas da SIC na imagem é a prova viva do orgulho que sente na sua aposta. "Dois anos felizes!! Parabéns 'Casa Feliz', João Baião e Diana Chaves", escreveu.

Quem também já reagiu ao aniversário do programa nas redes sociais foi João Baião. O apresentador agradeceu, na fotografia ao lado de Daniel Oliveira e Diana Chaves, a quem os acompanha "todas as manhãs".

De forma a assinalarmos a data, decidimos reunir algumas fotografias dos apresentadores na casa que todos os dias promete ser feliz.

[Notícia atualizada às 11h38]

