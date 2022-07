Diana Chaves teve direito a várias surpresas durante a emissão de segunda-feira, 11 de julho, do programa 'Casa Feliz'. A atriz e apresentadora viu o seu 41.º aniversário assinalado em direto com 'miminhos' muito especiais.

Diana contou em estúdio com a presença de uma das irmãs, Sara, e dos sobrinhos gémeos, soprou as velas e ainda recebeu vídeos enviados pelo pai, pelo companheiro, César Peixoto, e pela filha do casal, Pilar.

Apesar de não gostar nada de câmaras, nem de aparecer publicamente, a pequena Pilar, de 10 anos, aceitou gravar uma mensagem para a mãe.

"Parabéns, mãe! Espero que tenhas um bom dia de anos e quando chegares a casa vais ver a surpresinha que eu tenho para ti", disse a menina, deixando Diana lavada em lágrimas.

"Ai, que querida! Não acredito… Ela não gosta, não gosta, como é que é possível? Ai que fofa, meu Deus! Opá, a minha Pipoca fez um vídeo e tudo! Obrigada", reagiu a comunicadora.

Reveja aqui o emotivo momento.

