Mariah Carey viu a sua casa na cidade norte-americana de Atlanta a ser assaltada enquanto estava de férias em Itália, em julho.

De acordo com o Page Six, a polícia confirmou que a mansão foi assaltada, mas acrescentaram que o caso "está ainda a ser investigado" e, por essa razão, "as informações são limitadas".

A cantora esteve no mês passado a desfrutar de uns dias de descanso com o namorado, Bryan Tanaka, e os filhos gémeos Monroe e Marroquino, em Itália.

