"Um conto de fadas". É assim que Nick Cannon lembra o casamento com Mariah Carey, que durou entre 2008 e 2016. Em entrevista ao The Hottee Talk Show Podcast, o comediante falou sobre a relação que ambos viveram.

"Sou um verdadeiro romântico, sou um verdadeiro crente no amor. Nunca terei um amor como o que tive com a Mariah", revelou o comediante de 41 anos.

Sobre a possibilidade de reatar o casamento com a cantora, Nick assegura que "se tivesse a oportunidade" de voltar a ter uma relação com ela como a que tiveram anteriormente, ele estaria disposto a tentar.

Mariah Carey e Nick Cannon são pais dos gémeos Monroe e Moroccan, de 11 anos. O comediante é ainda pai de mais quatro crianças, duas da relação que manteve com Abby De La Rosa e as outras duas fruto da relação com Brittany Bell.

Em dezembro do ano passado, Nick perdeu um filho, diagnosticado com cancro no cérebro, da relação com Alyssa Scott.

Leia Também: Nick Cannon recorda falecido filho no dia em que completaria um ano