"Tenho algumas alterações degenerativas na articulação acromioclavicular, tenho aqui algum derrame articular e tenho uma discreta tendiopatia mas não há nenhuma rutura, para quem me está a perguntar", estas foram as palavras de Andreia Rodrigues numa partilha que fez na sua página de Instagram, as quais deram azo a notícias alarmantes sobre a sua saúde.

Tendo isto em conta, a apresentadora da SIC emitiu um comunicado na sua página de Instagram esta quinta-feira, dia 5 de junho, esclarecendo o assunto.

"Nos últimos dois dias têm circulado algumas notícias que não refletem a verdade, nem a minha situação de saúde (que é ótima, digo desde já). Esclareço que não fui diagnosticada com nenhuma doença, como foi referido por alguns meios de comunicação.

O que tenho, como partilhei publicamente, é uma degeneração da cartilagem (sendo a expressão correta/técnica usada; alteração degenerativa) algo bastante diferente do que tem sido comunicado, sendo bastante comum a grande parte das pessoas, com o passar dos anos - resultado do envelhecimento natural, de práticas desportivas intensas, estilo de vida, etc.

Agradeço o carinho e a preocupação de todos, e aproveito para pedir responsabilidade e rigor na partilha de informações sobre temas tão sensíveis".



