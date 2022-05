Em dia de aniversário, Carolina Patrocínio foi surpreendida pela equipa do programa que apresenta na SIC Mulher - 'What’s Up? TV'. No final da emissão, que foi para o ar esta sexta-feira, 27 de maio, a comunicadora recebeu um vídeo onde a família a felicita pelos seus 35 anos de vida.

O pai de Carolina, Pedro Patrocínio, foi a mais inesperada presença nas imagens. O empresário, que raramente aparece em público, gravou para a filha uma mensagem cheia de humor.

"A importância da uva na vida da Carolina: tudo começou com uma célebre história das uvas sem grainha. Gostou do tema e casou com o Uva, e já tem quatro uvinhas pequeninas", brincou o pai da comunicadora.

Num tom mais sério, o patriarca da família Patrocínio enalteceu as melhores qualidades da filha: "Queria dar-lhe um grande grande beijinho, dizer que tenho muito orgulho e que fico feliz sobretudo por ela ser uma ótima pessoa, ter os valores certos e que esse exemplo vá passar com certeza - como já passa - para os seus filhos e para todos à volta dela. Parabéns, filhota".

No vídeo feito para surpreender a aniversariante é ainda possível ouvir as mensagens da mãe, Teresa Vieira de Almeida, das irmãs e de alguns amigos. As imagens estão disponíveis no site da SIC, aqui.

