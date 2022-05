Carolina Patrocínio celebrou esta sexta-feira, 27 de maio, o seu 35.º aniversário no programa 'Casa Feliz', da SIC. A comunicadora marcou presença em direto no formato apresentado por Diana Chaves e João Baião e encantou com o look escolhido para a ocasião.

A combinar com o dia quente que hoje se fez sentir, Carolina elegeu um vestido de verão que realçou a sua excelente forma física. A peça da JIJIL traz uma das grandes tendências da estação, os enormes laços na zona do decote.

Carolina optou por escolher este vestido na cor coral, que já não se encontra disponível no site da marca. Ainda assim, quem quiser ter um look igual ao da apresentadora consegue comprar esta mesma peça na versão preta ou branca. Quanto ao valor, um vestido como o da comunicadora pede um investimento de 273,90 euros.

