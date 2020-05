Esta terça-feira, dia 27 de maio, Carolina Patrocínio celebra o 33.º aniversário e foi da forma mais adorável que assinalou a data no Instagram.

A apresentadora da SIC recuperou uma série de imagens que remontam para a sua infância e enterneceu os seguidores com a sua ternura.

"No dia 27 maio de 1987, pelas 11h da manhã no Hospital Particular de Lisboa, a minha mãe soube que tinha mais uma menina (só não sabia ainda que viriam mais algumas)", escreveu na legenda da sequência de fotografias.

Clique na galeria para ver.

Leia Também: Carolina Patrocínio alvo de críticas pela forma como transporta os cães