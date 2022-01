Cerca de dois meses depois de assumir o namoro com JêPê, Carolina Deslandes parece estar novamente solteira.

Após várias declarações de amor por via das redes sociais, a artista apagou do Instagram as fotos que tinha com o músico. Contudo, ainda o segue na rede social.

Já JêPê não segue Carolina Deslandes nem tem registos fotográficos com a cantora na sua página.

