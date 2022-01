Carolina Deslandes é uma das figuras públicas portuguesas que mais chama a atenção no Instagram. Tendo já estado envolvida em diversas controvérsias motivadas por comentários negativos de internautas, numa conversa com Manuel Luís Goucha, a artista explicou como deixou de ficar afetada pelo "toxicidade" no Instagram.

"Primeiro, não vejo. A maioria das coisas que sinto que me chateiam já estou a apagar e a bloquear, nem estou a pensar sobre aquilo. Não me conhecem de lado algum. Estes dois anos foram duros, de construção e foram anos em que tive de tomar uma decisão na minha vida que é: olhar para todas as situações para o que tem de melhor", começa por explicar.

"Tenho tanta gente aqui a seguir-me, tenho um espaço onde posso falar dos meus sonhos, das minhas ideias, das minhas causas, das minhas dores. As pessoas recebem-me em tantos formatos diferentes, com tanto amor. Ando na rua e há dias em que fico mesmo comovida com aquilo que as pessoas me entregam, me dão, por poder fazer parte da vida das pessoas e vou estar preocupada porque 10 ou 20 otários na Internet me estão a chamar isto ou aquilo?", reflete.

"A partir do momento em que gozas da fragilidade do outro e fazes pouco do sofrimento do outro, vais-te estar sempre a apresentar a ti, não é a mim que me vais estar a dizer nada", completa.

Leia Também: Carolina Deslandes revela como separação não afetou relação com os filhos