Carolina Deslandes está feliz por voltar ao trabalho depois de ter vivido dias difíceis, como relatou na sua página de Instagram.

No outro dia li uma frase que dizia 'mostra-me os sítios onde te dói, para que comece a amar-te por aí'. É difícil isto de mostrar a merda, mostrar o percurso, falar da dor e mostrar como é que as coisas são (às vezes). Também sei que sempre que falo sobre as coisas, já está meio mundo a rolar os olhos 'lá vem esta dizer que a vida é difícil'. De qualquer maneira, hoje é um dia especial. Bom. Estou feliz porque estou de volta à 'A Nova Cinderela no Gelo', e tenho estado ausente porque tive uma semana de cão", começou por escrever na sua página de Instagram, esta segunda-feira, 22 de novembro.

"Depois de torcer o pé, tive uma infeção na garganta e a minha semana foi passada no hospital. Foi a pior coisa de saúde que já tive, e hoje falávamos disso mesmo nos ensaios - sem saúde não fazemos nada", disse de seguida.

"Estou de volta, texto na ponta da língua, canções também. Obrigada a esta equipa de sonhos que acreditou na princesa que eu não sabia que era", continuou, deixando ainda um agradecimento especial à enfermeira que lhe deu "todas as mil injeções que levou esta semana". "E foi mesmo minha amiga. Esto de volta", rematou.

