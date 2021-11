Carolina Deslandes desabafou com os fãs sobre o susto que enfrentou nos últimos dias ao ter torcido o pé e que a deixou receosa de não conseguir continuar os ensaios para o musical 'Cinderela'.

"No sábado torci o pé a entrar no carro. Meti o pé num buraco e torci-o. Como as dores estavam muito agressivas fui ao hospital, fiz um raio-x e explicaram-me que o tendão quando torceu arrancou um bocadinho de osso. Daí as dores. Deram-me canadianas, mas ontem como não conseguia ter o pé ao pendurão, andei de cadeira de rodas", relatou.

Contudo, a artista afirma que se sente melhor e está motivada em continuar os ensaios do espetáculo. "Estou melhor hoje, em repouso. Vou continuar os ensaios da Cinderela, só não vou patinar nem movimentar-me. Até ao dia da estreia vou estar impecável e pronta para, junto com esta equipa espetacular, apresentar-vos a nossa história".

"Chorei muito, fiquei muito preocupada e não queria falhar. Não vou falhar. Obrigada por todas as mensagens de preocupação e obrigada Orlando por seres o melhor cão do mundo.

