Esta segunda-feira, Jessica Athayde completa mais uma primavera e decidiu celebrar o seu aniversário na companhia da amiga e também atriz Inês Castel-Branco. A dupla foi assistir a uma atuação de Carolina Deslandes, um momento que deixou Inês totalmente rendida.

Depois do concerto, a atriz recorreu à sua página de Instagram para tecer rasgados elogios à artista, afirmando que passou a ser sua fã.

"Eu já gostava dos textos, do look de Instagram que lhe apetecia no dia, da voz dos anjos, da voz activista, da falta de complexos, da família, do pouco que sabia sobre ela, porque isto é tudo pouco para aquilo que vi e ouvi hoje. Carolina Deslandes, passei a ser tua fã. Não que precisasses de mais uma mas fizeste o meu dia, o meu mês, o meu ano. Olha, liguei te só para dizer que gosto mesmo de ti. Obrigada, Jessica Athayde, por esta noite", escreveu.

