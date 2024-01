Carolina Deslandes usou a sua conta no Instagram para relatar um episódio que viveu esta manhã com o filho mais velho, Santiago, de sete anos. O menino recomeçou hoje o segundo período escolar, tal como muitas crianças por todo o país, o que se revela uma tarefa por vezes mais desafiante para quem se encontra no espectro, como é o caso do filho da cantora.

"Começou a escola hoje. O segundo período. Para pais de crianças no espectro, isto representa uma incógnita, porque todas as alterações de rotina têm um efeito muito imprevisível. Estávamos na hora de almoço quando o Santi pediu para me ligarem em vídeo e se deitou no chão a falar comigo. Deitei-me também. À altura dele, para lhe mostrar que quero ouvi-lo e entendê-lo. Foi acalmando, sempre muito choroso", começou por contar a artista, revelando depois o papel essencial que o seu segundo filho, Benjamim, teve para acalmar o irmão mais velho.

"De repente chegou o Benji. Tinha entrado no intervalo e viu o Santi aflito. Esta segunda fotografia é um irmão de 6 anos a acalmar o outro de 7. A dizer-lhe 'respira, eu estou aqui. Anda comigo procurar minhocas' e ele acalmou. A melhor prenda que se dá a um filho é um irmão. A segunda melhor é o amor. Criar rapazes que falam o amor, que verbalizam os sentimentos e que cuidam. O ano ainda agora começou e sinto-me, de coração, a mãe mais feliz do mundo", concluiu Carolina.

