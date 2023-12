Carolina Deslandes em modo 'Star Wars'. Sim, é isso que irá ver na imagem que lhe deixamos mais abaixo.

A cantora surpreendeu os seguidores com uma divertida partilha, na qual surge vestida com um pijama inspirado nos filmes de George Lucas.

"Pacientemente à espera da altura em que vou amadurecer e vestir roupa de mãe", escreveu Carolina na legenda da imagem.

A artista mostra-se assim com um pijama em que, no capuz, tem uma imitação das orelhas do emblemático Yoda. Ora veja:

