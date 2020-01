Depois do sentido desabafo que fez em conversa com Cristina Ferreira, anunciando dessa forma o afastamento do fado, Raquel Tavares contou com o apoio de alguns colegas do mundo da música.

Entre os muitos artista que recorreram às redes sociais para mostrarem-se ao lado da fadista após a decisão esteve Carolina Deslandes, que começou por destacar a admiração que tem por Raquel.

"A primeira vez que te ouvi cantar entendi que a música, é a voz da alma. E que alma bonita que tu tens. Cantas as pedras da rua e as mágoas da vida, cantas as tuas dores e arrepiei-me tantas vezes a ouvir-te que me doía a pele. És e serás uma das maiores intérpretes deste país e a minha fadista de eleição", começou por escrever na sua página do Instagram, apoiando por inteiro a também artista.

"Mas acima de tudo, uma das minhas pessoas preferidas. E se e no silêncio que encontras paz, ficamos no silêncio contigo. Uma aplauso de pé para ti passarinho. A vida ainda agora começou", concluiu.

