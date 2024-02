Carolina Carvalho 'derreteu' os seguidores da sua página de Instagram com carinhosas imagens do filho, Lucas, sentado com vários patudos bebés.

A atriz revelou que a cadela da família foi mãe e aproveitou o momento para captar várias imagens do filho com os animais.

"É tão bom", escreveu a mamã ao mostrar o pequeno Lucas com os seus "amigos". Veja o carinhoso momento na publicação abaixo.

