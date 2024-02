Carolina Carvalho continua em Paris com o companheiro, David Carreira, e tem-se mostrado encantada com estas férias na cidade do amor.

A atriz publicou um conjunto de fotografias nas quais aparece com uma camisa branca, um top bege por cima e calças de ganga.

"Estou a viver uma história de amor com Paris", escreveu a atriz na legenda das fotografias nas quais se pode ver também algumas placas com nomes de ruas.

