Veja as imagens do look.

Carolina Carvalho e David Carreira decidiram passar o Dia dos Namorados em Paris, França, e os dois juntaram-se para um jantar muito especial de celebração do amor que os une. O casal jantou bem perto da Torre Eiffel e os looks foram conjugados. Se David escolheu ir de camisa preta de manga curta e umas calças da mesma cor, Carolina não fugiu a este tom e também optou por um vestido preto. Ainda assim, não passou nada despercebida, dada a ousadia do visual. O vestido em causa mostra apenas parte do peito tapado por uma faixa preta, algo que Carolina exibiu em detalhe nas stories do Instagram. Confira na galeria as publicações em causa. Leia Também: Carolina Carvalho relata divertido episódio com motorista em França