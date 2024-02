Carolina Carvalho viveu um divertido episódio com um motorista em Paris, França, onde está com David Carreira, e contou tudo num vídeo que foi gravado pelo cantor.

Nas stories da sua página de Instagram, o artista começou por contextualizar: "Ela esteve a passear e estava no Uber, [e o motorista[ perguntou-lhe o que é que ela fazia. Ela disse que era atriz".

Depois, a atriz explicou ao motorista que era namorada do cantor. "Ele não acreditava que ela era minha namorada", acrescentou David. "Sim, e eu mostrei o Insta [do David]", contou Carolina Carvalho, que de seguida mostrou também a sua própria página, após pedido do motorista.

"Aqui em França quando é mil não aparece o 'm' pequeno, aparece 'k'. Para eles só há o 'k' ou o 'm'. E quando mostrei o meu Insta, ele ficou [de boca aberta]", relatou. "Ele achou que eram milhões", explicou. Veja na galeria o vídeo de Carolina Carvalho a contar a sua história.