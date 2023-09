Carolina Carvalho partilhou com os seguidores da sua página de Instagram imagens de carinhosos momentos que viveu com o filho Lucas, que nasceu em janeiro.

Inicialmente, durante o domingo, a atriz mostrou uma fotografia do bebé a dormir e escreveu: "Dormir a sesta agarradinhos... Não me ocorre nada melhor no mundo".

Mas não ficou por aqui e esta segunda-feira voltou a mostrar-se com o filho. "Bom dia! Mais uma semana!!! Força a todos, acho que já não vai chover, pelo menos", escreveu.

De recordar que o menino é fruto da relação de Carolina Carvalho com David Carreira. Veja ambas as publicações na galeria.

Leia Também: A nova foto romântica de David Carreira e Carolina Carvalho