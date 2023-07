Carolina Carvalho decidiu esta quinta-feira, 13 de julho, partilhar com os seguidores do Instagram as melhores imagens das suas duas primeiras semanas de gravações na nova novela da SIC -'O Preço da Fama'.

"Aleatórios das duas primeiras semanas de gravações. Não posso mostrar muita coisa para já (por isso é quase tudo perto)", pode ler-se na legenda das imagens, que estão agora disponíveis na galeria.

'O Preço da Fama' marca o regresso da atriz ao trabalho depois de em janeiro deste ano ter dado à luz o primeiro filho, o bebé Lucas, fruto da relação com David Carreira.

