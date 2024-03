Carminho foi uma das personalidades portuguesas a marcar presença nos Óscares, que aconteceram na madrugada desta segunda-feira (horário em Portugal) no Dolby Theatre, Los Angeles.

A fadista partilhou com os seguidores da sua página de Instagram imagens do seu visual no local da cerimónia.

A artista brilhou com um look clássico, preto e branco, que se destacou pelo seu colete oversized.

Ora veja:

Recorde-se que Carminho foi convidada para cantar numa das cenas do filme 'Poor Things', protagonizado por Mark Ruffalo e Emma Stone.

Também Sara Sampaio e Alba Baptista levaram a beleza lusitana ao evento.

