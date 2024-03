Sara Sampaio vive uma fase muito feliz a nível profissional e pessoal. Recentemente, a atriz e modelo portuguesa confirmou que iria integrar o elenco do filme 'Superman: Legacy', do DC Universe, cujas gravações deverão arrancar já este mês de março (a estreia será em 2025).

A nível pessoal, a artista, de 32 anos, já não esconde a paixão que sente por Ray Nicholson, filho do ator Jack Nicholson, com quem assumiu o relacionamento no início deste ano.

O casalinho posou junto na 'after party' dos Óscares, que teve lugar em Beverly Hills, na Califórnia. Poderá ver esse momento na galeria.

Quem também não passou despercebida na ocasião foi Alba Baptista, que posou ao lado do marido, Chris Evans.

