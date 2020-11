Carminho lançou recentemente um novo projeto, um livro para crianças, intitulado 'Amália, já sei quem és', onde dá a conhecer a grande fadista Amália Rodrigues. Trabalho que foi apresentado, esta quarta-feira, no programa 'Você na TV', da TVI.

Durante a conversa com Manuel Luís Goucha, o apresentador não resistiu em perguntar à artista como está a ser o papel de mãe. Recorde-se que a cantora foi mãe pela primeira vez este ano.

"Não sei, acho que está a ser maravilhoso", respondeu Carminho, sem querer falar muito sobre a vida pessoal.

Goucha quis ainda saber como é que a família está a viver este momento especial, a chegada do bebé, e Carminho disse que estavam todos "muito felizes".

A certa altura, a artista foi surpreendida com um vídeo de uma das avós, neste caso a paterna. Após as palavras da familiar, Carminho destacou que as avós "são uma referência", especialmente a mãe do pai, com quem viveu durante muitos anos.

Mas não ficou por aqui e contou ainda que tem visto a avó, apesar de serem poucas as vezes. Com todos os cuidados, quando a saudade aperta, Carminho desloca-se para ver a familiar. "Vou vê-la de máscara, não me agarro a ela...", partilhou.

