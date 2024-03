O rei Carlos III planeia marcar presença no Trooping the Colour, as celebrações oficiais do seu aniversário, apesar da sua batalha contra o cancro.

Conforme destaca o Daily Mail poderá, inclusive, haver uma mudança na tradição.

Conta o tabloide britânico que o rei, de 75 anos, está "determinado em marcar presença" no evento e que poderá deslocar-se até ao Palácio de Buckingham numa carruagem em vez de montado a cavalo (como é costume).

"Há uma série de eventos importantes nos quais sua majestade gostaria de participar e este encontra-se no topo da lista", disse uma fonte à publicação.

Tendo isto em conta, o palácio está a explorar todas as opções no planeamento do evento, que acontecerá a 15 de junho.