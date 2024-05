Afinal, porque é que o rei de Inglaterra celebra duas vezes por ano o seu aniversário?

É a esta pergunta a que vamos responder na rubrica 'De A a… Realeza' desta semana.

A tradição já era seguida pela rainha Isabel II e continuará a ser mantida pelo filho, o rei Carlos III.

A data oficial de aniversário do soberano é no dia 14 de novembro, contudo, as celebrações oficiais acontecem em junho, no âmbito do Trooping the Colour.

A rainha Isabel II, a 2 de junho de 2022, no último Trooping the Colour, também conhecido como Queen's Birthday Parade, que coincidiu com o Jubileu de Platina, pelos 70 anos de reinado. © Getty Images

A explicação

A resposta está no tempo: o verão em Inglaterra, ou seja junho, é a melhor altura do ano para realizar a parada militar do Trooping the Colour.

Segundo a revista Town&Country, a tradição remonta ao século XVIII, mais precisamente a 1748, quando o rei George II decidiu combinar a marcha militar anual que se realizava no verão com o seu aniversário, que era celebrado em novembro.

"Como um aniversário em novembro era demasiado frio para uma parada de celebração, ele juntou o aniversário com a parada militar anual do Trooping the Colour", informa o Royal Museums Greenwich.

Curiosamente, um dia que o príncipe William subir ao trono, o seu aniversário irá coincidir com o evento, uma vez que este nasceu a 21 de junho. Assim sendo, deixarão de existir - durante o seu reinado - duas comemorações, a não ser que o príncipe de Gales pretenda manter um festejo com a família em privado.

O rei Carlos III, em junho de 2023, na celebração do seu primeiro Trooping the Colour enquanto monarca. © Getty Images

