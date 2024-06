O rei Carlos III "não está contente" por ver os netos, filhos de Harry, apenas através de videochamadas, revelam fontes.

Ao que se consta, o monarca britânico terá dito a amigos que está "com mais vontade do que nunca" em construir uma relação com Archie, de cinco anos, e Lilibet, de dois, como contaram ao Mirror.

O rei só viu os netos algumas vezes desde que nasceram - uma vez que o meninos vivem nos Estados Unidos com os pais Harry e Meghan Markle - e quer "recuperar o tempo perdido".

De recordar que os duques de Sussex foram viver para os EUA depois de terem deixado os deveres seniores da realeza em 2020.

Fontes contaram ainda ao tabloide que Carlos III enviou um "presente e um cartão" para a neta Lilibet quando a menina comemorou o seu aniversário, na semana passada.

"O rei está absolutamente comprometido a estar presente na vida de todos os netos", destacou uma fonte. "Ele valoriza a família cima de tudo e qualquer que seja o estado da relação com o filho, ele nunca se contentaria em apenas ver os netos em algumas videochamadas", acrescentou.

