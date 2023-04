Meghan Markle é uma das ausências já confirmadas no evento de coroação do rei Carlos III, marcado para o próximo dia 6 de maio. A esposa do príncipe Harry irá ficar na residência do casal, na Califórnia, decisão que deixou o monarca "desiludido".

"Carlos está desiludido com o facto de Meghan não estar presente. Ele esperava que a coroação fosse uma oportunidade de melhorarem a relação entre ambos", contou uma fonte ligada à realeza britânica à Us Weekly.

No entanto, uma outra fonte refere que a confirmação da presença de Harry no evento deixou Carlos III "entusiasmado".

Vale lembrar que Harry e Meghan decidiram deixar os cargos reais em 2020 e, desde essa altura, têm vindo a afastar-se cada vez mais da realeza. A entrevista que o casal deu a Oprah Winfrey, o documentário 'Harry & Meghan', da Netflix, e o livro de memórias de Harry, intitulado 'Na Sombra', apenas aumentaram o afastamento, que já era notório.

