Não seria "genuíno" para Meghan Markle ir à coroação do rei Carlos III depois de tudo o que aconteceu entre ela e o marido, o príncipe Harry, e a família real. No entanto, segundo uma fonte do Page Six, a duquesa de Sussex apoia a decisão do companheiro em marcar presença no evento.

"Eles tiveram de tomar uma decisão que sentissem ser genuína e autêntica, especialmente depois de tudo o que tem sido dito e de como as coisas aconteceram", notou a fonte.

"As palavras que o Harry e a Meghan disseram sobre a importância da sua família estão em acordo com as suas ações", continua.

"Eles preocupam-se com a família [filhos], por isso, a Meghan ficará [na Califórnia] e o Harry irá apoiar o pai", completa.

A decisão do casal surge após longas semanas de especulação quanto ao convite. "É uma decisão que tomaram em família", faz saber.

Note-se que no dia da coroação, 6 de maio, Archie, filho mais velho de Harry e Meghan, irá completar quatro anos de vida.

"Não há uma resposta certa. O príncipe Harry vai apoiar o pai... e depois volta para casa o mais rápido possível para estar com o filho", referiu igualmente uma outra fonte.

"Eles estão bem na Califórnia e otimistas quanto ao futuro. Estão a construir um futuro em que fiquem em paz com a família no Reino Unido", sublinha.

