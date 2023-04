Já foi confirmada de forma oficial a presença do príncipe Harry na coroação do rei Carlos III, que vai decorrer no dia 6 de maio. No entanto, o duque de Sussex vai estar sozinho, uma vez que a mulher, Meghan Markle, ficará na casa onde moram atualmente, na Califórnia, com os dois filhos que têm em comum, Archie, de três anos, e Lilibet, de um.

E visto que a cerimónia vai decorrer no mesmo dia em que o pequeno Archie vai completar quatro anos, acredita-se que Meghan vai passar a coroação a festejar o aniversário do filho.

Em conversa com a revista People, uma fonte contou que Harry fazia questão de estar presente na coroação, pois é um momento importante para o pai, o rei Carlos III.

Os pequenos Archie e Lilibet estiveram na terra natal do pai, no Reino Unido, durante as comemorações do Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, em junho do ano passado. Na altura foi também a primeira vez que a filha mais nova dos duques de Sussex visitou o país e a família real. A menina nasceu no dia 4 de junho de 2021 na Califórnia. Já Archie nasceu no Reino Unidos a 6 de maio de 2019, mas foi viver com os pais para os EUA no final desse mesmo ano.

Harry e Meghan, que casaram em 2018 e deixaram os cargos reais em 2020. Desde então, o afastamento da realeza tem sido cada vez mais notório - especialmente depois da entrevista que os duques de Sussex deram a Oprah Winfrey com críticas à realeza, após o lançamento do documentário 'Harry & Meghan', da Netflix, e do lançamento do livro de memórias de Harry, 'Na Sombra'.

