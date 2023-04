O príncipe Harry vai estar presente na coroação do pai, o rei Carlos III, que vai decorrer em maio. No entanto, a mulher do filho mais novo do rei não vai estar presente, segundo o Palácio de Buckingham.

A BBC adianta que Meghan Markle ficará na Califórnia - onde o casal mora atualmente - com os dois filhos que tem em comum com Harry, Archie, de três anos, e Lilibet, de um.

Houve muita especulação sobre se o casal iria ou não viajar para Inglaterra para a coroação, e agora sabe-se que apenas Harry vai estar presente na cerimónia.

O príncipe vai juntar-se aos mais de dois mil convidados na Abadia de Westminster no 6 de maio, o mesmo dia em que o filho mais velho de Harry, Archie, completa quatro anos.

E visto que Harry deixou os deveres reais, não se sabe qual será o papel do príncipe na cerimónia da coroação de Carlos III.

Esta será a primeira vez que vai ser visto na companhia da realeza depois de ter lançado o seu livro de memórias, 'Na Sombra'. Uma obra que não deixa de fora as tensões familiares.

De acordo com a BBC, a decisão de Meghan não comparecer à cerimónia será vista como parte das tensões contínuas e não resolvidas entre os duques de Sussex e a família real.

[Notícia atualizada às 15h24]

