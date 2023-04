O príncipe Harry esteve no passado mês de março no Reino Unido para comparecer em tribunal por causa de um processo em que acusa a imprensa de ter acedido a informações privadas de forma ilegal, nomeadamente através de escutas telefónicas. Neste tempo em que esteve de volta a casa, tentou encontrar-se com o pai.

De acordo com as informações que o especialista em realeza Alexander Larman partilhou com a Us Weekly, Harry "tentou ver o pai, mas o rei Carlos III disse que estava muito ocupado".

Sabe-se ainda que Harry ficou hospedado na Frogmore Cottage, em Windsor, apesar de o rei o ter 'expulsado' da propriedade real no mês passado.

Dois dias depois de Harry ter viajado para país natal, o rei Carlos III, de 74 anos, e a rainha Camilla, de 75, compareceram na Alemanha naquela que foi a primeira viagem como monarcas.

De recordar que a relação de Harry com a família real não tem sido a melhor depois de ter deixado a realeza e ter mudado de país com a mulher, Meghan Markle. Ambos vivem agora nos Estados Unidos com os dois filhos: Archie, de três anos, e Lilibet, de um.

Após a saída da realeza, o casal deu uma entrevista polémica a Oprah Winfrey sobre a família real, mas não ficou por aqui. O príncipe lançou também recentemente um livro de memórias, 'Na Sombra', com relatos inéditos.

