Não é novidade para ninguém que o relacionamento do príncipe Harry com o rei Carlos III já viu melhores dias. Em diversas ocasiões públicas, sobretudo desde que lançou o seu livro de memórias - 'Na Sombra', o filho mais novo do soberano fez revelações sobre os bastidores da realeza, o que não agradou aos membros seniores.

Para o especialista em realeza Richard Fitzwilliams, a reconciliação entre pai e filho será no mínimo difícil.

"Os Sussex querem que os membros da realeza assumam de alguma maneira a sua culpa. Eles acreditam que foram forçados a sair, uma vez que é suposto os membros da realeza serem coniventes com a imprensa", disse em declarações à revista OK!.

"O Harry também quer um pedido de desculpas e não vai conseguir nenhuma, por isso, realmente não há nada que a realeza possa dizer", defende.

Para o especialista, "qualquer relação com Harry é praticamente impossível", sobretudo "depois da onda de entrevistas que deu após o livro e a série documental ['Harry & Meghan' na Netflix]".

"Simplesmente não se pode dizer nada sem temer que se vá parar a algum lado", completa.

